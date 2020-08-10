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Aktüel

Engelli kişinin akülü sandalye talebi 2 saatte karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:10:21 -
Engelli kişinin akülü sandalye talebi 2 saatte karşılandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a telefonla ulaşan bedensel engelli Orhan Avcu, ihtiyacının olduğunu belirtmesinin hemen ardından kendisine ulaştırılan akülü sandalye ile şaşkınlık yaşadı.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir buçuk yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle yüzde 91 bedensel engeli bulunan 55 yaşındaki Avcu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a telefonla ulaşarak akülü araç ihtiyacını iletti.

Aşgın'ın talimatıyla temin edilen akülü araç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan tarafından Avcu'ya teslim edildi.

Talebinin 2 saat gibi kısa bir sürede karşılanmasının şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşayan Avcu, yetkililere teşekkür etti.

Avcu, "İhtiyaç sahibi bir engelli vatandaşa 2 saat gibi bir sürede dönüş yapılıyor ve ihtiyacı karşılanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik döneminden gelen AK Parti belediyecilik anlayışı işte tam olarak bu. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

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