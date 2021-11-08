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Kadın - Aile Engelli kadınlara yönelik hayata geçirilen proje
Kadın - Aile

Engelli kadınlara yönelik hayata geçirilen proje

Engelli kadınlara yönelik hayata geçirilen Avrupa Birliği (AB) projesinin uluslararası açılış toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 09:28:00 -
Engelli kadınlara yönelik hayata geçirilen proje

Engelli kadınlara yönelik hayata geçirilen Avrupa Birliği (AB) projesinin uluslararası açılış toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Koordinatörlüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin üstlendiği proje kapsamında, engelli ve evde engelli bireylerin bakımını üstlenen kadınların yetenekleri desteklenirken, psikososyal ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaya yönelik de çalışmalar yürütülecek.

Engelli ve evde engelli bireylerin bakımını üstlenen kadınlara yönelik hayata geçirilen “Creativity with Mindfulness Based Cognitive Therapy” projesinin açılış toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. İtalya’dan PMI Services, Yunanistan’dan EPIONI, Fransa’dan Acedemie Creteil ve İspanya’dan KAIROS kurum temsilcilerinin katıldığı toplantının moderatörlüğünü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma Destek Koordinatörü ve proje yürütücüsü Melike Çetin yaptı.

Projenin amaçlarının ve beklenen etkilerinin tanıtıldığı toplantı ile ilgili Melike Çetin şöyle konuştu.

“Özellikle kriz dönemlerinde hem bedensel engelli kadınların hem de aile içinde engelli bireylere bakım veren kadınların evde yaşadıkları psiko-sosyal sıkıntıları tespit ederek ruh sağlığı durumlarının iyileştirilmesine ve iyilik hallerinin geliştirilmesine yardımcı olacağız.”
Proje ekibi Şubat ayında Zaragoza’da tekrar bir araya gelecek.

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