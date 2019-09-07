Engelli işçi alımı 2019 engelli alımı başvuru şartları

Engelli vatandaşlar engelli alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmakta. Son dakika haberleri: Trakya Üniversitesi en az % 40 engelli raporuna sahip engelli personeli alacak. Peki engelli alımı başvuruları ne zaman? Engelli alımı yapan kurumlar hangileri? Engelli işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Trakya Üniversitesi engelli personel alım başvuru şartlarına ilişkin detaylar…

Trakya Üniversitesi engelli işçi alacağını yaptığı ilan ile duyurdu. Trakya Üniversitesi engelli personel alım başvurusunda bulunacaklar engelli işçi başvuru şartlarının ne olduğunu sorgulamakta. İşte Engelli alım başvuru şartları:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3-Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen şartlar

4- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve özel kanunlarda yer alan şartları taşımak.

5- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7- En az %40 engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurul Raporuna Sahip olmak ve çalışabilir durumda olmak.

8- Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9- Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

12- Tercih edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması.

– Kura çekimi sonrasında sınava alınacak asıl adayların listesinde belirlenen engelli işçi adaylarından istenen tüm belgeler sınavdan önce sınav heyetince incelenecektir. Aranılan şartları taşımadığı belirlenen engelli işçi adayları sınava alınmayacaktır.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Engelli işçi alım kura çekilişi ne zaman?

Kura çekimi 17 Eylül 2019 tarihinde saat: 14.00’da Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi / Edirne adresinde noter huzurunda yapılacaktır.

Bilgilendirme işlemleri (aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular) Üniversitemiz (http:\\pdb.trakya.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. İlan edilecek bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.