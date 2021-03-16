Engelli H sınıfı ehliyet nedir ve nasıl alınır?

H sınıfı ehliyet yani diğer adıyla Engelli sürücü belgesi, engelli kişilerin özel tertibatlı araba ve motosiklet türü araçları kullanabilmesi için almaları gereken sürücü belgesidir. 17 yaşını dolduran her engelli birey, engel durumuna göre bu sürücü belgesini alabilir. Engelli sürücü belgesini almak isteyen kişiler, Özel tıp merkezleri, hastaneler ve İş sağlığı merkezleri gibi kurumlar aracılığıyla engel durumunu ve ehliyet sahibi olmak için yeterliliğe sahip olduğunu gösteren sağlık raporunu bu kurumlar üzerinden ve hekimlerden temin edebilir. Engelli sürücü belgesi almak isteyen adayların engel durumunun yüzde 40 üzerinde olmaması gerekir. İşte merak edilen haberin detayları…

Engelli H sınıfı ehliyet nasıl alınır?

Engelli sürücü belgesini almak için öncelikle sürücü kursuna kayıt olmalısınız. Eğer sağlık raporunuzda engel durumunuz açısından bir sorun yoksa ve MEB tarafından yapılan sınavda başarılı olursanız, engelli kişilere tahsis edilen engelli sınıfı bir araçla direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırsınız. Direksiyon sınavında da başarılı olursanız engelli sürücü belgenizi sürücü kursundan alabilirsiniz.

Engelli sürücü belgesi almak için gereken şartlar nelerdir?

1)17 yaşını bitirmiş, 18 yaşından gün almış olmanız gerekmektedir.

2) Engel durumu yüzde kırkın üzerinde olmamalı,

3) Engel durumunu gösteren sağlık raporu,

Engelli ehliyeti çıkarılırken hangi belgeler istenir?

1-Eski sürücü belgeleri (yenileme işlemlerinde),

2-Son altı ay içine çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf,

3-Sürücünün engel durumunu gösteren sağlık raporu,

4-Kimlik beyanı için gerekli belgeler (nüfus cüzdanı, pasaport, eski sürücü belgesi vb.),

5-Gerekli ücretlerin yatırıldığını gösteren banka dekontları,

6-Değerli kağıt bedeli.