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Engelli genç kızlar bindallı giyip, anneleri ile birlikte hayallerini yaşadı

Balıkesir’de Yıldız Empati Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, muhteşem performansları ile göz doldurdu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:51
Engelli genç kızlar bindallı giyip, anneleri ile birlikte hayallerini yaşadı

Balıkesir’de Yıldız Empati Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, muhteşem performansları ile göz doldurdu. Düzenlenen etkinlikte zihinsel ve fiziksel engelli öğrenciler şarkı söyleyip dans ederken, engelli kızlar için ise kına gecesi düzenlendi.


Balıkesir’de yaklaşık 1 yıldan bu yana Yıldız Empati Eğitim Kurumu tarafından eğitim gören engelli öğrenciler ailelerine gurur dolu bir gün yaşattı. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler muhteşem performanslarını sergiledi. İstiklal Marşı’nın tüm kıtalarını ezberleyen öğrenciden, zeybek ve dans gösterilerine kadar bir çok performansın sergilendiği etkinlikte engelli kız öğrenciler için de kına gecesi düzenlendi. Anneleri ile birlikte ellerine kına yakılan kız çocukları duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.


Etkinlik hakkında bilgi verenYıldız Empati Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi kurucularından Çisem Özkan, özel gereksinimli çocukların zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarının algılanması için farkındalık projesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Engelli öğrencilerin sosyal ve ruhsal ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Özkan, "Burada vurgulamak istediğimiz konu öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel engellerinin dışında ayrıca sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarının olduğu yönündeydi. Amacımız eğlenmek için engelin olmadığını vurgulamak,dans etmek için engelin olmadığını, şarkı söylemek için engelin olmadığını ailelerimiz ile birlikte vurgulamak ve dezavantajlı öğrencilerimizin ailelerine biraz moral vermekti" dedi.


Özkan, gerçekleştirilen etkinlik için 1 yıl boyunca bireysel ve grup eğitimleriyle hazırlandıklarını belirterek, öğrencilerin kendilerine büyük bir heyecan yaşattığını ifade etti.


Etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen bazı öğrenciler ise göz yaşlarına hakim olamadı. Etkinlik pasta kesiminin ardından oynanan oyunlarla sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:51
  1. sergi

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