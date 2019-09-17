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Engelli emeklilik şartı SSK-Bağkur | Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur? Engelli bağkur emeklilik şartları neler?

Engelli emeklilik şartı ile Bağkur engelli emeklilik şartları, SSK engelli emeklilik nasıl olunur? soruları engelli vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Engellilerin emeklilik koşulları 3 kez ciddi anlamda değiştiği için engellinin emeklilik koşulları ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre farklı olmaktadır. Peki Özürlü bağkur emeklilik şartları nedir, özürlü bağkur emekli maaşı ne kadar? Tarım Bağkur engelli emeklilik şartları, Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur? Emeklilik için başvurusu gerekli evrakları neler? Emekli başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

17 Eylül 2019 Salı 12:31
Engelli emeklilik şartı SSK-Bağkur | Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur? Engelli bağkur emeklilik şartları neler?

Engelli emeklilik şartı ile Bağkur engelli emeklilik şartları, SSK engelli emeklilik nasıl olunur? soruları engelli vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Engellilerin emeklilik koşulları 3 kez ciddi anlamda değiştiği için engellinin emeklilik koşulları ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre farklı olmaktadır. Peki Özürlü bağkur emeklilik şartları nedir, özürlü bağkur emekli maaşı ne kadar? Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur? Emeklilik için başvurusu gerekli evrakları neler? Emekli başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur? sorusu binlerce engelli vatandaş tarafından sorulmakta. Engelli çalışanlar için emeklilik şartları, diğer çalışanlardan farklı olarak biraz daha kolaylaştırılmıştır. Yasadaki ilgili maddeler, engelli çalışanların emekli olmak için yerine getirmeleri gereken yaş nedir? Engelli emeklilik sigortalılık süresi, Engelli emekli prim günü gibi şartları diğer çalışanlardan daha hızlı tamamlama imkanı vermiştir. İşte engelli emeklilik ile ilgili Engelli bağkur emeklilik şartları neler? Haberine ilişkin tüm detaylar.

Engellilerin emeklilik şartları 3 kez ciddi anlamda değiştiği için engellinin emeklilik koşulları ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre farklı olmaktadır. 06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olmuş ve engelli raporu almış bütün kişiler, engellilik oranı fark etmeksizin 15 yıl sigortalılık ve 3.600 gün primle emekli olabilmektedir. NTV’den Prof. Dr. Cem Kılıç engelli emeklilik nasıl olacak sorusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Diğer yandan bu tarih ve sonrasında ilk kez sigortalı olan engellilerin emeklilik koşulları engellilik derecesine göre belirlenmektedir. İlk kez 06.08.2003 ve sonrasında sigortalı olmuş engellilerden; 

- 1. derece engelli olanlar 15 yıl sigortalılık ve 3.600 gün prim ödeme,

- 2. derece engelli olanlar 18 yıl sigortalılık ve 4.000 gün prim ödeme,

- 3. derece engelli olanlar ise 20 yıl sigortalılık ve 4.400 gün prim ödeme koşuluyla emekli olabilmektedir. 06.08.2003 tarihinden sonra, II. ve III. derece engelliler emekli olabilmeleri için kademeli geçiş sonrası belirlenen şartları yerine getirmeli. 

Engelli emeklilik oranları ne kadar?

1 Ekim 2008 sonrasında engelli emekliliğinde yeniden değişikliğe gidildi. İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrası sigortalı olan engelliler için emeklilik koşulları farklılaştı. 1 Ekim 2008 sonrası engellilik sınıflandırma oranları da değişti. Engellilik oranları 1 Ekim 2008 öncesi %40-60, %60-80 ve %80 üzeri olarak sınıflandırılırken, bu tarihten sonra %40-49, %50-59 ve %60 üzeri oldu. Diğer yandan 1 Ekim 2008 sonrası bütün emekliler için kademeli geçişle emeklilik koşulları yükseltildi. Yani 06.08.2003’teki gibi yalnızca II. ve III. derece engelliler için değil, bütün engelliler için emeklilik koşulları zorlaştırıldı.

Engelli Bağkur emeklilik nasıl olunur, şartları neler?

Soru: 1991 yılından 2015 yılına kadar 5743 gün SSK primi ödedim. 2018 yılı Ocak ayından bu yana Bağ-Kur primi ödüyorum. Engelliliğim yüzde 48 oranında. SGK, benim Bağ-Kur engelli emekliliğimi kabul etmiyor. Ne yapmalıyım? Alican B.

Cevap: Son yedi yıl primlerin fazlası SSK olduğu için Bağ-Kur engelli emeklisi olamazsınız. Bağ-Kur engelli emeklisi olabilmeniz için SSK’dan sonra 1260 gün Bağ-Kur primi ödenmesi gerekiyor. Ancak SSK’lı bir işe girdikten sonra Vergi Dairesine vergi indirim belgesi başvurusunda bulunur ve vergi indirim belgesi alırsanız hemen SSK şartlarından engelli emeklisi olabilirsiniz.

Emekli başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Engelli kişilerin Emeklilik başvurusu için SGK başvuru yapılması gerekmektedir.

Emeklilik için başvurusu gerekli evrakları neler?

Emeklilik Tahsis ve Talep Formu

Nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kayıt örneği

Sigortalı hesap fişi (sigortalının bordrosu henüz Kuruma verilmemiş son dönem çalışmalarını gösterir ve ilgili işveren tarafından düzenlenerek onaylanmış hesap fişi)

 

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:31
  1. Engelli emeklilik oranları ne kadar?
  2. Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur?
  3. Engelli bağkur emeklilik şartları neler?
  4. Engellilerde Emeklilik Şartları
  5. Emeklilik için başvurusu gerekli evrakları neler?
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