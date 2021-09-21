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Ekonomi Engelli emekliliğinde 1260 gün kuralı var mı?
Ekonomi

Engelli emekliliğinde 1260 gün kuralı var mı?

Merak edilen Engelli emekliliğinde 1260 gün kuralı var mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 10:02:00 -
Engelli emekliliğinde 1260 gün kuralı var mı?

Soru: 1989 yılından 2017 yılına kadar 4657 gün SSK primi ödedim. 2019 yılı temmuz ayından bu yana Bağ-Kur primi ödüyorum. Engelliliğim yüzde 48 oranında. Bağ-Kur engelli emeklisi olmam mümkün mü? İlyas U.

Cevap: Cevap: Son yedi yıl primlerin fazlası SSK olduğu için Bağ-Kur engelli emeklisi olamazsınız. Bağ-Kur engelli emeklisi olabilmeniz için SSK’dan sonra 1260 gün Bağ-Kur primi ödenmesi gerekiyor. Ancak SSK’lı bir işe girer ardından da Vergi Dairesine engelli vergi indirim belgesi için başvurusunda bulunur ve engelli vergi indirim belgesi alırsanız SSK şartlarından engelli emeklisi olma hakkınız oluşur.

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