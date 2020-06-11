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Aktüel

Engelli eğitim merkezi yeniden açılıyor

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, kontrollü eğitim öğretim ile yeniden açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:08:55 -
Engelli eğitim merkezi yeniden açılıyor

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, kontrollü eğitim öğretim ile yeniden açılıyor. 15 Haziran Pazartesi günü açılacak olan merkezde başlatılan geniş çaplı tadilat, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.


Engelli kardeşlerimiz sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 15 Haziran Pazartesi günü Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin uzun bir aradan sonra tekrar hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.


Merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren İsmail Yağbat, “Engelli kardeşlerimiz merkezimize gelecek diye adeta bir bayram öncesiymiş gibi heyecanlandık. Merkezimizin bahçesinde çevre düzenlemesi yaptık, duvarları boyadık, köşe bucak temizlik yaptık. Merkezimizi baştan sona dezenfekte ettik. Engelli kardeşlerimize sokağa çıkma kısıtlaması süresinde ziyaretlerde bulunarak hatırlarını sorduğumuzda merkezi çok özlediklerini belirtmişlerdi. Biz de onları çok özledik. Onlar merkezlerine biz de onlara kavuşmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.


Yeni dönemde sınıflarda en fazla 2 veya 3 kişi olacak şekilde ayarlama yaptıklarını söyleyen İsmail Yağbat, sosyal mesafe kuralının merkez içerisindeki tüm alanlarda titizlikle uygulanacak şekilde düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.


İsmail Yağbat, “Engelli kardeşlerimiz gruplar halinde haftanın farklı günlerinde merkezimize gelecek. Sınıflarda 1.5 metre sosyal mesafe kuralı gereği aynı anda 2 veya 3 kişi olacak, kafeterya kısmında yoğunluk olamaması için ders aralarını da ayrı zaman dilimlerine denk gelecek şekilde ayarladık." şeklinde konuştu.


Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, merkez girişlerine dezenfektan koyduklarını ve merkez içerisinde maske dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

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