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Ekonomi

Engelli çocuğumdan dolayı yaştan indirim yapılır mı?

Engelli çocuğundan dolayı yaştan indirim yapılır mı? Emeklilik yaşınızdan indirim olup olmaması çocuğunuzun engel oranına göre değişmekte. Çocuğunuz başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli ise emeklilik yaşını düşürmekte. Peki engelli çocuğumdan dolayı yaştan indirim yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:58:00 - 2020-06-03 20:12:33
Engelli çocuğumdan dolayı yaştan indirim yapılır mı?

Engelli çocuğu olanlara erken emeklilik müjdesi. 5510 Sayılı Yasaya 5754 Sayılı Yasa ile eklenen fıkra ile engelli çocuğu olan anneler lehine düzenleme yapılmıştır. 5510 Sayılı Yasanın konuyla ilgili fıkrasında “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilmektedir.

Kanuna göre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadınların prim ödeme gün sayılarına 4’te 1 oranında ilave yapılıyor. Dört yıl çalışması olan kadınlar 5 yıl, 10 yıl çalışması olan kadınlar ise 12.5 yıl çalışmış gibi kabul ediliyor.

Kadın sigortalıların prim gün sayılarına 4’te 1 oranında ilave yapılabilmesi için öncelikle bu durumun SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekiyor. Ardından bu raporun SGK sağlık kurullarınca değerlendirilmesi sonucu çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi koşulu aranıyor.

Engelli çocuğumdan dolayı yaştan indirim yapılır mı?

Kadın çalışanlara bu hak 1 Ekim 2008 tarihinde tanındı. Dolayısıyla engelli çocuğu bulunan kadınların prim günlerine ilave işlemi, 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki çalışmaları için gerçekleştiriliyor. Diğer bir husus da ilave edilecek sürenin tespitinde SGK sağlık kurulu kararında belirtilen tarihin dikkate alınması. SSK girişim 2004’te oldu. 5131 gün primim bulunuyor. Biri ağır engelli, biri otizmli iki çocuğum var. Emeklilik yaşımda indirim olur mu? Sorusuna Posta yazarı Ekrem Sarısu şu şekilde cevap veriyor: “Emeklilik yaşınızdan indirim olup olmaması çocuğunuzun engel oranına göre değişir. Çocuğunuz sürekli bir başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli ise 1 Ekim 2008’den itibaren ödediğiniz prim dörtte bir oranında artırılacak ve artırılan süre ayrıca emeklilik için aranan 58 yaştan düşülecektir.”

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