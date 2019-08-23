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Engelli bireyler sanat öğreniyor

Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Muş Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneğinin işbirliğiyle yürütülen “Ebru Sanatı” kursu ile zihinsel engelli bireyler yeteneklerini kağıda döküyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:14
Engelli bireyler sanat öğreniyor

Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Muş Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneğinin işbirliğiyle yürütülen “Ebru Sanatı” kursu ile zihinsel engelli bireyler yeteneklerini kağıda döküyor.


Muş’ta engelli bireylerin topluma kazandırılması için Muş Fiziksel Engelliler Derneği tarafından gençlik merkezinde açılan ebru sanatı kursunda, 10 engelli birey sanat öğreniyor. Günün stresini burada atan özel öğrenciler, hocalarının desteği ile duygularına kağıda yansıtıyor.


Kursta ebru yaptığını ifade eden öğrenci Rabia Güngör, “Burada ebru ve lale sembolleri yapıyoruz. Günüm burada güzel geçiyor. Burada arkadaşlıklar ediniyoruz. Herkes bize iyi davranıyor. Hocamı da çok seviyorum” dedi.


Muş Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Korkmaz da, zihinsel engelli bireylere yönelik ebru sanatıyla ilgili bir proje yaptıklarını ifade ederek, “İş-Kur ve derneğimiz işbirliğiyle bir proje hazırladık. Bu tür projelerimizin devamı getirilecektir. Zihinsel engelli arkadaşlarımızın evden çıktıktan sonra ne kadar sevindiklerini biz görüyor ve biliyoruz. Bizim dışımızda kimse bunu anlamaz. Çünkü onların bir gün ‘saatlerce derse gidiyorum’ demesi ve bir gün sonrasını dört gözle beklemelerini biz birebir onlarla yaşıyoruz. Bu arkadaşlarımız eğitilirse yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığına inanmıyoruz. Bu anlamda hem kendilerini eğitiyoruz hem de kendileriyle ilgili farklı arkadaşlıkları oluşuyor. Aynı zamanda İş-Kur tarafından bu arkadaşlarımıza günlük harcırah ödeniyor. Bununla ilgili bu tür çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.


Dekoratif Ev Sanatları ve Teknoloji Kurs Eğitmeni Tuba Yener Koçlardan ise, “Bu kursumuz Muş Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneği tarafından yürütülen ebru sanatı projesi. Hafta içi her gün kurs verilmektedir. Bu şekilde engelli arkadaşlarımızla birlikte sanat ile terapi yapmış bulunmaktayız. Bu şekilde kendilerini ifade etmiş oluyorlar, mutlu oluyorlar. Bu tür projelerinde devamını istiyorlar. Böylelikle topluma da kazandırılmış oluyorlar. Güzel vakit geçiriyoruz onlarla, biz de mutluyuz onlarda mutlu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:14
  1. sanat

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