Engelli vatandaşlar için ödenen maaşa her yıl iki kez zam yapılıyor Ocak zammının ardından temmuz ayında da maaşlara artış yapılacak. Engelli maaşı alan vatandaşlar maaşlarının ne kadar olacağını araştırıyor.

Engelli aylığı nedir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları, 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen maaşlardır.

Engelli aylığı ne kadar oldu? Engelli aylığı 2022 Temmuz zammı ne kadar?

Yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranına göre engelli maaşlarına artış yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz’da belli olacak. Ardından maaşlara yapılacak zam oranı da belli olacak. Tahminler doğru tutarsa yüzde 40-69 engelli olanların maaşları 865 TL'den 1204 ile 1226 TL'ye yükselecek. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanların ise aylığının 1298 liradan 1807 TL üzerine çıkacağı düşünülüyor.