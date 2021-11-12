Engelli ataması 2022’de var mı? 2022 engelli ataması ne zaman?

Engelli atama ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın engelli ataması müjdesinden sonra kamuya atanacak engelli vatandaşların beklediği engelli atama takvimi de belli oldu.

Engelli öğretmen ataması için başvurular ne zaman alınacak? 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı. Engelli öğretmen ataması alan ve branş dağılımı kontenjanları henüz açıklanmadı.

Engelli atamaları ne zaman olacak?

Engelli atamaları ne zaman başlayacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise “Çalışmalara başladık, engelli atamalarını en geç 2022 yılı başına kadar yapacağız” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Bakan Yanık “Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, Bakanlıklara çağrıları yapıp sisteme topladıktan sonra, ihtiyaç duydukları yahut ayırdıkları kadro miktarını aldıktan sonra atamalarını yapıyoruz. Kotaları bir an önce sisteme dâhil edip 2021 sonu veya 2022 başında bir atama yapmak için çalışmaları yoğunlaştırdık. Engelli atamalarıyla alakalı hem kendi Bakanlığımızda olabildiği kadar çok bu sayıyı, imkânların elverdiği ölçüde yüksek tutarak hem de diğer bakanlıklarda bu farkındalığı oluşturmaya çalışarak atama çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.