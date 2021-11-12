  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan İYİ Parti ve CHP'ye mesaj

FETÖ ile ilişkin yoksa niye korktun Taha Akyol?

Temel Kotil'den çok konuşulacak "ATAK-2" açıklaması: Ondan daha iyi olacak

'Yardımcı olan ajanlar olabilir' dedi! Yasir Arafat'ın yeğeninden açıklama: En önemli fail...

İhsan Şenocak Hoca: İnsanları anarken putlaştırmak, İslam'ın çizgisi dışındadır

Akit sosyal medya devinin nasırına bastı! Facebook'un 'adaleti' İstanbul Sözleşmesi'ne kadarmış

Viktor Orban: AB bu konuda Türkiye'ye destek vermeli

Bakanlıktan EYT açıklaması

Udun tellerini keserek algı yapmaya çalışmıştı: Şovmen Hakan Altun yılbaşı gecesi paraya para demeyecek!

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri yaptırdıkları 'heykel açılışında' buluştu!
Ekonomi Engelli ataması 2022’de var mı? 2022 engelli ataması ne zaman?
Ekonomi

Engelli ataması 2022’de var mı? 2022 engelli ataması ne zaman?

Engelli ataması ne zaman yapılacak? Engelli ataması olacak mı? Engelli ataması ne zaman yapılacak? Engelli ataması hangi alanda, hangi branşta yapılacak? soruları kamuda çalışmak isteyen engelli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kamuya engelli ataması olup olmayacağını açıkladı. Peki engelli ataması ne zaman olacak? 2022’de engelli ataması var mı? Engelli ataması ne zaman olacak? İşte engelli atamaları ne zaman başlıyor? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 08:12:00 - 2021-11-12 08:13:01
Engelli ataması 2022’de var mı? 2022 engelli ataması ne zaman?

Engelli atama ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın engelli ataması müjdesinden sonra kamuya atanacak engelli vatandaşların beklediği engelli atama takvimi de belli oldu. 

Engelli öğretmen ataması için başvurular ne zaman alınacak? 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı. Engelli öğretmen ataması alan ve branş dağılımı kontenjanları henüz açıklanmadı.

Engelli atamaları ne zaman olacak?

Engelli atamaları ne zaman başlayacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise “Çalışmalara başladık, engelli atamalarını en geç 2022 yılı başına kadar yapacağız” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Bakan Yanık “Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, Bakanlıklara çağrıları yapıp sisteme topladıktan sonra, ihtiyaç duydukları yahut ayırdıkları kadro miktarını aldıktan sonra atamalarını yapıyoruz. Kotaları bir an önce sisteme dâhil edip 2021 sonu veya 2022 başında bir atama yapmak için çalışmaları yoğunlaştırdık. Engelli atamalarıyla alakalı hem kendi Bakanlığımızda olabildiği kadar çok bu sayıyı, imkânların elverdiği ölçüde yüksek tutarak hem de diğer bakanlıklarda bu farkındalığı oluşturmaya çalışarak atama çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tanrıkulu'nun kul köle olduğu o alçak yakalandı
Gündem

Tanrıkulu'nun kul köle olduğu o alçak yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit eden uyuşturucu sat..
Karamollaoğlu'ndan Sözcü, Cumhuriyet ve avanelerine tokat: Bu bana göre abartıldı
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan Sözcü, Cumhuriyet ve avanelerine tokat: Bu bana göre abartıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 ve avanelerinin "Saray'da koltuk krizi" yalanına, "Bu bana göre ..
Temel Kotil'den çok konuşulacak
Teknoloji

Temel Kotil'den çok konuşulacak "ATAK-2" açıklaması: Ondan daha iyi olacak

"SAHA EXPO 2021 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı"nda konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ATAK-2 projesi hakkında önemli bilgiler ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay