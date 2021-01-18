Engelli atama başvurusu son gün ne zaman? Engelli yerleştirme atamalarında son gün ne zaman?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemleri bugün itibariyle başladı. Engelli adaylar arasından yapılacak personel alımları için tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayı içerisinde hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağı müjdesini verdi.

EKPSS 2021 Kura tercih başvuruları ne zaman sona erecek?

"Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan tercih kılavuzuna göre gerçekleştirebilecek. Adayların, tercih kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak saat 23.59'a kadar yapabilecek." Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın internet sitesi "https://www.ailevecalisma.gov.tr" adresinde yayınlandığını vurgulayan Selçuk, tercihlerin ise "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılabildiğini hatırlattı.

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