  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Engelleniyorum diyordu! Bakanlıktan onay çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Gündem

Engelleniyorum diyordu! Bakanlıktan onay çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

Yeniakit Publisher
2023-08-18 12:28:00 -
Engelleniyorum diyordu! Bakanlıktan onay çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım projeleri için gerekli olan dış kredilere Hazine’den onay çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Seçim yenilgisinden sonra CHP'de değişim rüzgarının en önünde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs ayından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan bayrak açmış ve sonunda pes etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahalle ve ilçe seçimlerinde alevi delegelerle kurduğu oyun karşısında genel başkanlık yarışına girmeyi göze alamayan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Ankara'ya giden İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

'Engelleniyoruz' diyordu

İmamoğlu, görüşmede İstanbul'un ulaşım yatırımları için Hazine'den dış kredi talebinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4 yıldır İBB Meclis'te AK Parti ve MHP'nin üye çoğunluğundan dolayı yapmak istedikleri projelerde engellendiğini iddia eden İmamoğlu, talebine olumlu yanıt aldığını açıkladı.

Hazine'den onay çıktı

Bu kez İmamoğlu, M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun yapımı, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu'na 300 metro aracı alımı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'na 100 metro aracı alımı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı'na 34 tramvay aracı alımına onay çıktığını açıkladı.

Mehmet Şimşek'e teşekkür etti

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, Mehmet Şimşek'e teşekkürlerini iletti:

CHP ile HDP'nin 'İstanbul' pazarlığı: İki ilçede aday göstermesi karşılığında Ekrem İmamoğlu'na destek verecekler
CHP ile HDP'nin 'İstanbul' pazarlığı: İki ilçede aday göstermesi karşılığında Ekrem İmamoğlu'na destek verecekler

Gündem

CHP ile HDP'nin 'İstanbul' pazarlığı: İki ilçede aday göstermesi karşılığında Ekrem İmamoğlu'na destek verecekler

Yeniden Refah'tan İmamoğlu'nun İstanbul adaylığına tokat gibi cevap!
Yeniden Refah'tan İmamoğlu'nun İstanbul adaylığına tokat gibi cevap!

Siyaset

Yeniden Refah'tan İmamoğlu'nun İstanbul adaylığına tokat gibi cevap!

İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları isyanda: Parkta sabahladılar! Ekrem İmamoğlu ise sessizliğe gömüldü
İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları isyanda: Parkta sabahladılar! Ekrem İmamoğlu ise sessizliğe gömüldü

Gündem

İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları isyanda: Parkta sabahladılar! Ekrem İmamoğlu ise sessizliğe gömüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatan

Sayın şimşek sen bu adamın kredileri yatırımda kullanmayacağını bilmiyormusun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23