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Gündem 'Engelleniyorum' diyen Ekrem'in konserleri İstanbul sınırlarını aştı
Gündem

'Engelleniyorum' diyen Ekrem'in konserleri İstanbul sınırlarını aştı

Göreve geldiğinden beri halihazırdaki AK Parti'nin projelerine konup PR çalışması yapan, beceriksizlikleriyle İstanbulluları bezdiren ve 'engelleniyorum' edebiyatı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konserleri İstanbul sınırlarını da geçti.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 22:17:00 -
'Engelleniyorum' diyen Ekrem'in konserleri İstanbul sınırlarını aştı

Göreve geldiğinden beri halihazırdaki AK Parti'nin projelerine konup PR çalışması yapan, beceriksizlikleriyle İstanbulluları bezdiren ve 'engelleniyorum' edebiyatı yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konserleri İstanbul sınırlarını da aştı.

İmamoğlu, Trabzon'un Yomra ilçesinde konser verdi. Konseri, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sosyal medya hesabından, "Manga konserine yağmura rağmen binlerce gencimiz katıldı. Yomramıza böylesi bir etkinlik hediye eden İBB Başkanımız @ekrem_imamoglu'na ve yoğun katılım gösteren Trabzon gençliğine teşekkür ederim." ifadeleriyle duyurdu.

Karadeniz turu neyin nesi?

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de miting düzenlemeye kalkmış, bu hareketiyle kendi güruhu da dahil olmak üzere tepkileri üzerine çekmişti.

İETT'ye ait otobüsle Trabzon'da miting yapan İmamoğlu'na, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Aklı başında her Türk vatandaşı, İmamoğlu'nun Karadeniz'de yapmaya çalıştığının siyaseten ne anlama geldiğini anladı."

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