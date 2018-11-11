THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Enflasyonla topyekün mücadele için yarım ton et döner dağıttı

Enflasyonla Topyekün Mücadele programına destek veren işletme Sahibi Himmet Polat, yarım ton et döneri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Ücretsiz döner almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluştururken, bedava döner en çok öğrencilerini sevindirdi.

11 Kasım 2018 Pazar 11:23
Enflasyonla topyekün mücadele için yarım ton et döner dağıttı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklamasının ardından ülkemizde çok sayıda işletme ve mağaza sahibi fiyatlarda indirime giderek kampanyayı desteklemişti. Devam eden süreçte Kadıkköy’de şubesi bulunan Ağababa Ekpress Döner Restoran'ın sahibi Himmet Polat , kampanyaya farklı bir yöntemle destek oldu. Aldığı kararla vatandaşlara yüzlerce kilo et döneri ücretsiz ikram eden Polat, gün boyunca restoranda bulunan tüm ürünleri vatandaşlara dağıtacaklarını söyledi.

Öte yandan bedava döner en çok öğrencilerin yüzünü güldürdü. Döner alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, dakikalarca döner sırası bekledi.
1 ton döneri vatandaşlara dağıtacağız

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında böyle bir karar aldıklarını belirten işletme sahibi Himmet Polat,”Devletimizin aldığı yüzde 10 indirim kararını destekliyoruz. Bunu destekler nitelikte Kadıköy şubemizde tüm ürünleri bedava yaptık bugün. Bugün yaklaşık 500 kg döner dağıtık akşama kadar 1 ton olacak dağıttığımız döner” dedi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:23
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Enflasyon
  3. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı
  4. et döner

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erşat Salihi: Bağdat, Türkmenleri safdışı bırakıyor
    1. Erşat Salihi: Bağdat, Türkmenleri..
    2. İran'da ilaç ve gıda sorunu kapıda
    3. İran'da her an ilaç ve gıda sıkıntısı..
    4. Konya'da oynadığı tüfek 10 yaşındaki..
    5. Eczane teknisyenine bıçaklı saldırı
    6. Diyanetten istihdam hamlesi! 6 bin 100..
    7. CHP’de ortalık toz duman
    8. Türk Hava Yolları'ndan tarihi rekor
    9. EPDK, 26 şirkete lisans verdi
    10. Küçükçekmece'de cinayet: 2 kişi öldü
    11. Bakan Varank: Teknoparklardan 3,6..
    12. Bakan müjdeyi vermişti! İndirim oranı..
    13. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da 6..
    14. Kılıçdaroğlu talimatı verdi! Öztürk..
    15. Bursa'da 14 yaşındaki Rabia kayıplara..
    16. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik..
    17. Enflasyonla topyekün mücadele için..
    18. Endonezya'da düşen yolcu uçağında..
    19. Gheorghe Hagi ateş püskürdü! 'Artık..
    20. Irmağa düşen 2 çocuk ve 2 anne son..
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim