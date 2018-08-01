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Enflasyona uzun vadeli ayar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 13,4 orta noktası olmak üzere yüzde 12,5-14,3 aralığında olduğunu açıkladı. Çetinkaya, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 9,3’e, 2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:46
Enflasyona uzun vadeli ayar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) BaşkanıMurat Çetinkaya, enflasyonun yıl sonunda orta noktası yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5-14,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Çetinkaya, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, enflasyon tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

HEDEF ORTA VADEDE YÜZDE 5

Enflasyonu düşürme odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsamasını öngördüklerini belirten Çetinkaya, bu çerçevede, enflasyonun yılsonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Çetinkaya, enflasyonun 2019 yılsonunda yüzde 9,3’e, 2020 yılsonunda ise yüzde 6,7’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Murat Çetinkaya, “Tahminleri oluştururken para politikasındaki sıkı duruşun uzun bir süre korunacağı bir çerçeveyi esas aldık. 2018 yıl sonuna dair tüketici enflasyonu tahmini Nisan Enflasyon Raporu’na göre 5 puan yukarı yönlü güncellenerek yüzde 13,4’e yükseltildi” diye konuştu.

PETROL VE KUR ETKİSİ

Çetinkaya, bu güncellemenin 2,3 puanlık kısmının petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı gelişmelere bağlı olarak Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımının yukarı çekilmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Çetinkaya, bir soru üzerine “Enflasyon tahmin patikasından belirgin bir sapma olacağı kanaati kurulda oluşursa gerekli adımlar atılır, bunun karşılığı bir ilave parasal sıkılaştırmaysa bu gerçekleştirilir” dedi.

İç talepteki dengelenmenin enflasyona yansımalarının ne zaman görülmeye başlanacağına ilişkin soru üzerine ise Çetinkaya, iç talepteki yavaşlama sinyallerinin belirginleştiğinin görüldüğünü ifade etti.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ: yüzde 14,64

AA Finans’ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentisi en düşük yüzde 0,40, en yüksek yüzde 2,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,64 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yılsonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,40, en yüksek yüzde 17,15 oldu. Bir önceki anket döneminde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12,27 düzeyinde gerçekleşmişti.  Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 15,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,48’e yükseleceği hesaplanıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:46
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  2. Murat Çetinkaya
  3. Türk lirası

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