Enflasyona karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye'nin günlerdir beklediği yeni ekonomi paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçtiğimiz yılın son ayların yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile alakasının olmadığını herkes kabul edecektir.

Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylamak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiyoruz. Devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yapmış oluyoruz.

Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz.