Enflasyon rakamları açıklandı! Çok büyük şok

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon, ağustos ayında piyasa beklentilerini aşarak yüzde 58,94'e yükseldi. Böylece, Merkez Bankası'nın yüzde 58'lik yıl sonu enflasyon tahmini, ağustos ayından geçildi.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre ağustosta tüketici fiyatları, temmuz ayına göre yüzde 9,09 arttı. Böylece yıllık enflasyon ağustosta yüzde 58,94'e yükseldi.

Beklentileri aştı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,32 artmasını bekliyordu.

Tüketici enflasyonu, 2022'nin aralık ayına göre yüzde 43,06, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE verileri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,77 olarak gerçekleşti.

Temmuzda aylık enflasyon yüzde 9,49, yıllık enflasyon ise yüzde 47,83 olarak açıklanmış, aylık enflasyonda temmuz rekoru kırılmıştı.