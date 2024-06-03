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Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 10:06:00 -
Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık bazda 3,37 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.

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