Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Bu sebeple yapılan açıklamalar son derece yakından takip ediliyor. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranı ne kadar? Enflasyon ne kadar oldu?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş. NTV'de önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret konusuna değinen Numan Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından pek çok kişi enflasyon oranını araştırmaya başladı. TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım'da açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon oranı ise 3 Aralık 2021'de açıklanacak.