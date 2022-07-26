Enflasyon ne zaman düşer? Enflasyon düşüşe ne zaman geçecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Her platforma yüksek enflasyonla mücadelenin devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” demekte. Vatandaşlar yüksek enflasyonun ne zaman düşeceğini, hayat pahalılığının ne zaman sona ereceğini merak ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyonla mücadele konusunda önemli bir açıklama geldi.

Enflasyon ne zaman düşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki enflasyon sorusuna verdiği cevap şöyle: "Bu salgın süreci, Ukrayna'daki savaş, tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan enerji ve emtiya fiyatları, küresel alanda enflasyonist bir ortam oluştu. Bu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi.

Tabi hayat pahalılığının yükünü azaltmak amacıyla gerekli tüm adımları da atıyoruz. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ekonomi yönetimimiz çalışıyor. Hedef odaklı hayata geçirdiğimiz bu adımlarla zorlu koşullara karşı ülkemizin direnci artırmayı hedefliyoruz. Kur Korumalı TL'ye katılım çok oldu. Toplamda 1,8 milyon hesap açıldı. Bu sayı güvene işaret ediyor. Gerçek kişilere yönelik tasarladığımız ürüne gelen talep de tabana yayıldı ve beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Yapmış olduğumuz bu düzenlemelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Son haftalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkilemesini de bekliyoruz. Yıllık enflasyon düşüşünü önümüzdeki yıl ciddi bir şekilde Şubat-Mart döneminde görmeye başlarız."