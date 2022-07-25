  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Enflasyon ne zaman düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması
Ekonomi

Enflasyon ne zaman düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması

Milyonlar enflasyonla ilgili sorunların ne zaman düzeleceğini sık sık merak ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon konusunda değerlendirmede bulundu. Peki, enflasyon ne zaman düşmeye başlar?

Yeniakit Publisher
2022-07-25 22:36:00 -
Enflasyon ne zaman düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merak ettiği enflasyon konusunda da değerlendirmede bulundu.

Enflasyon ne zaman düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayat pahalılığının yükünü azaltmak için adımlar atıyoruz. Toplamda 1,87 milyon hesap açıldı. Kur korumalı mevduata vatandaşımızın ilgili yüksek oldu. Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, ulaştırma konusunda ve diğer konularda dolaylı etkilemeyi sürdürecek. Enflasyonda şubat-kart itibariyle düşüşü görürüz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23