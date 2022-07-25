Enflasyon ne zaman düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması
Milyonlar enflasyonla ilgili sorunların ne zaman düzeleceğini sık sık merak ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon konusunda değerlendirmede bulundu. Peki, enflasyon ne zaman düşmeye başlar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merak ettiği enflasyon konusunda da değerlendirmede bulundu.
Enflasyon ne zaman düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayat pahalılığının yükünü azaltmak için adımlar atıyoruz. Toplamda 1,87 milyon hesap açıldı. Kur korumalı mevduata vatandaşımızın ilgili yüksek oldu. Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, ulaştırma konusunda ve diğer konularda dolaylı etkilemeyi sürdürecek. Enflasyonda şubat-kart itibariyle düşüşü görürüz" dedi.