Enflasyon ne kadar oldu? Son dakika TÜİK aralık enflasyon oranı ile ocakta emekliye ne kadar zam var?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri şöyle: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. 2020 yılı kasım ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranı belli oldu. Bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanan Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı. Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.