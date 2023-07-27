Enflasyon hakkında konuşan Merkez Bankası Başkanı, iyileşme için o yılı işaret etti!

Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, "Enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaştırma dönemine başladık, gerektiği zaman, gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Erkan, 2023, 2024 ve 2025 yılı için TCMB'nin enflasyon tahminlerini paylaştı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. İşte Erkan'ın açıklamaları:

Enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaştırma dönemine başladık, gerektiği zaman, gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz. Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz.

Faiz artırım kararlarımız miktarsal ve seçici kredi kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 sonunda, özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız.

Kalıcı olarak gerileyen enflasyonu yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir. Enflasyondaki düşüşte döviz piyasasındaki istikrar ve gerilemeye başlayan küresel emtia fiyatları etkili olmuştur. Geniş kapsamlı gösterge seti Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde güçlenmeye işaret etmiştir. İç talep ve üretime ilişkin görünüm toplam talep koşullarının enflasyonist bir düzeyde seyrettiğine işaret etmektedir.

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Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileri, hizmet kanalıyla cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşmeyi öngörmekteyiz. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecektir.

Ücret artışlarının çoğu önümüzdeki birkaç ayda fiyatların çoğuna yansıyacaktır. Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlıdır. Para politikamızın hedefi fiyat istikrarıdır. Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini Haziran ayında başlattık, bu sürecin kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını da vurguladık. Faiz artırımlarını miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırmasıyla güçlendirerek enflasyonun ana eğilimini düşürmeyi ve beklentileri çıpalamayı düşünüyoruz.

Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye ve orta vadeli hedefimize gelene kadar kullanmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Sadeleşme süreci faiz artırımının yanı sıra politika faizinin etkinliğini dengeli bir şekilde artırmıştır. Kararlarımızla kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkilerini kontrol etmekteyiz. Mevduat faizinin dolarizasyonu artırmayacak bir seviyede bulunmasını önemsiyoruz. Zorunlu karşılık uygulamasıyla piyasadan 450-500 milyar TL likidite çekilecek.

Rezervler Haziran ayından itibaren güçlü bir artış göstermektedir. Rezervler 14 Temmuz itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar artarak 113 milyar doların üzerine yükseldi.

Risk priminde olumlu bir görünüm söz konusu. Risk primlerindeki düşüşle birlikte Haziran ayından itibaren 1,5 milyar doları aşan net portföy girişi gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentilerini yükseltti. TCMB Başkanı Gaye Erkan, enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 58,0 olarak gerçekleşeceği ve 2024 yıl sonunda yüzde 33,0 seviyesinede tahmin edildiğini söyledi. Erkan, 2025 yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 15 olarak gerçekleşeceği tahmin edildiğini belirtti. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 22,3, gelecek yıl sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.