Enflasyon göstergesi 40 yılın zirvesinde!
ABD’de Fed’in de izlediği enflasyon göstergesi Ocak’ta 1982’den beri en yüksek seviyeye çıktı, tüketici harcamaları da yüksek enflasyona rağmen tahminleri aştı.
ABD’de tüketici harcamaları Ocak ayında artan vakalar ve fiyatların Fed’in hedefinin oldukça üstünde olmasına rağmen arttı.
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre kişisel gelirler değişmedi. Beklenti yüzde 0.3 düşüştü. Kişisel harcamalar bu dönemde aylık yüzde 2.1 arttı, beklenti 1.6 artıştı.
Fed’in takip ettiği PCE endeksi aylık yüzde 0.6, yıllık yüzde 6.1 arttı. Yıllık artış, 1982’den beri görülen en yüksek artış olarak kayda geçti. Çekirdek PCE de yıllık bazda tahminlere paralel yüzde 5.2 arttı.
Omikron vakalarındaki azalma ve istihdam piyasasındaki iyileşmenin gelecek aylarda kişisel harcamaları desteklemesi bekleniyor. Ancak enflasyonda yükselişin devam edeceği beklentisi risk oluşturuyor.
Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle Fed’in gelecek ay faiz artışlarına başlaması bekleniyor, bankanın 50 baz puanlık artış yapabileceği tahminleri yapılıyor. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali küresel ekonomiye yönelik belirsizlikleri artırıyor.