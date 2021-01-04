Memur zam oranı | Milyonlarca memur ocak ayında maaşlarına yansıyacak olan zam oranını merak ediyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon farkı ne kadar oldu? | Enflasyona göre memur ne kadar zam alacak?

Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 7,36 zam yapılacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL'ye çıkacak. Memur ve emekliler zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta alacak.

Mevcut Maaş Memur maaşı zamlı

4.154 TL 4.459 TL

4.165 TL 4.447 TL

4.360 TL 4.680 TL

4.505 TL 4.836 TL

4.600 TL 4.938 TL

4.809 TL 5.162 TL

5.110 TL 5.486 TL

5.518 TL 5.924 TL

5.870 TL 6.302 TL

6.122 TL 6.572 TL