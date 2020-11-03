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Ekonomi Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu.
Ekonomi

Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:01:37 -
Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu.
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