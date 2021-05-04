Enflasyon beklentilerin altında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 13.70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19.44 arttı.

TÜFE arttı

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.68, Yİ-ÜFE yüzde 4.34 artış kaydetti. TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 5.45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17.14 yükseldi. Yİ-ÜFE ise geçen yılın aralık ayına nazaran yüzde 12.91, geçen yılın nisan ayına nazaran yüzde 35.17 arttı.

Oranlar değişken

Sanayinin 4 sektörünün nisanda yıllık bazda değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27.07, imalatta yüzde 38.11, elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 4.5, su temininde yüzde 28.32 artış olarak gerçekleşti. Bu sektörlerin aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5.02, imalatta yüzde 4.55, elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 2.22, su temininde yüzde 0.27 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde ara malında yüzde 42.59, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.24, dayanıksız tüketim malında yüzde 24.97, enerjide yüzde 38.64, sermaye malında yüzde 27.24 artış ölçüldü. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 6.63, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.05, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.99, enerjide yüzde 3.51, sermaye malında yüzde 2.85 artış kayıtlara geçti.

Giyim başı çekiyor

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda aylık bazda en yüksek artış yüzde 7.57’yle giyim ve ayakkabıda gözlendi. Onu yüzde 2.13’le gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.09’la eğitim takip etti. Yıllık bazda en yüksek artışı yüzde 29.31’le ulaştırma grubu gösterdi. Onun ardından yüzde 22.27’yle ev eşyası ve yüzde 19.2’yle sağlık geldi. Nisanda TÜFE’de kapsanan 415 maddeden 92’sinin ortalama fiyatı düşerken, 42’sinin aynı kaldı, 281’inin ise arttı.

Karadeniz illeri önde

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.53’le ‘Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane’ bölgesinde oldu. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15.42’yle ‘Şanlıurfa, Diyarbakır’ bölgesinde yaşandı. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 20.95’le ‘Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’ bölgesinde, en düşük fiyat artışı yüzde 15.46’yla Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan’ bölgesinde kaydedildi. Aylık enflasyonun yüzde 1.79 olacağı tahmininde bulunulmuştu. Martta yüzde 16.19 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 17.27’ye çıkacağı öngörülmüştü.