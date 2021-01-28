  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Enflasyon 2021’de ne kadar olacak?
Ekonomi

Enflasyon 2021’de ne kadar olacak?

2021 enflasyon ne kadar olur? sorusu vatandaşların yanında milyonlarca emekli tarafından da merak ediliyor. Zira emekli ve memurlar enflasyon oranına göre maaşlarına enflasyon farkı alıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılına işkin enflasyon tahminini açıkladı. Peki enflasyon ne kadar? 2021 yılı enflasyon ne kadar olacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 11:12:00 - 2021-01-28 11:13:46
Enflasyon 2021’de ne kadar olacak?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: Döviz kurlarında son aylardaki düşüş, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını göstermektedir. Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk. 2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı duruşumuzu koruyacağız. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır.”

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,15 olarak gerçekleşti.

Memur emekli zammı ne kadar?

Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.  Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde  4.36 enflasyon zammı gelecek. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.33 zam alacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB sert tepki gösterdi: Biz mahalle kasabı değiliz anlaşmaya uy
Dünya

AB sert tepki gösterdi: Biz mahalle kasabı değiliz anlaşmaya uy

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides bir kez daha AstraZeneca'dan aşı tedarikinde yükümlülüklerine uym..
Merhum Türkeş'in yardımcısı anlattı: 'Normal yoldan iktidara gelse kendisine karşı bile darbe yapardı'
Siyaset

Merhum Türkeş'in yardımcısı anlattı: 'Normal yoldan iktidara gelse kendisine karşı bile darbe yapardı'

Gazeteci Fatih Uğurlu, merhum Alparslan Türkeş'in yardımcısı Ahmet Er ile ilgili bir anısını paylaştı.
Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Ağır hasta sayısı azalmaya devam ediyor
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Ağır hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay