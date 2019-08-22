Enfes Lazanya nasıl yapılır?

Dünya mutfaklarından yemekler yapmayı seviyorsanız, lazanya muhakkak listenizde olmalı.. İşte tüm yapım aşamalarıyla lazanya tarifi.

LAZANYA TARİFİ

MALZEMELER

10 adet lazanya

200 gram kaşar peyniri rendesi

Kıymalı harç için;



300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet biber

1 adet domates

6-7 dal maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Beşamel sos için;



1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

YAPILIŞI

Lazanyaları genişce bir tencerede haşlamaya bırakın. Haşladığınız lazanyaları kırılmalarını engelleyerek bir cam tepsinin içine güzelce yerleştirin.

Ardından kıymalı harcı hazır edin. Bunun için; soğanı çok ince biçimde doğrayın ve yağda iyice soteleyin.

Soğanların içine kıymayı ilave ederek kavurmayı sürdürün.

Maydanoz, domates ve biberi oldukça ince doğrayarak bu karışımın içine atın.

Son raddede baharatları ve salçayı da katarak harcı bir süre daha kavurmayı sürdürün.

Başka bir tavada beşamel sosu hazırlamaya başlayın. Unu ve tereyağını çok olmamak kaydıyla kavurun. Ardından sütü ilave ederek hızlıca karıştırın. Muhallebi kıvamı gibi olunca altını kapatın.

Haşladığınız lazanyaları borcamın içine sıralayın. Üstlerine kıymalı harcı serin. Tüm lazanyalar bitene dek bu işlemi sürdürün. Beşamel sosu üstüne dökün. Fırına vermeden önce de üstlerine kaşarları serperek 200 derecede 20 dakika pişirin.