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Kadın - Aile Enfes kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Enfes kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır?

Enfes tarif: Anne usulü nefis kısır nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-06-07 17:07:00 - 2022-06-07 17:10:06
Enfes kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır?

Enfes Kısır Tarifi İçin Malzemeler

  • 3 su bardağı ince bulgur
  • 2. 5 su bardağı sıcak su
  • 2 adet soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 1. 5 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası (Yoksa 3 y. kaşığı domates salçası da olabilir)
  • 1 çay kaşığı herbirinden kimyon, kırmızı biber, nane, karabiber (İsteğe göre dahada fazla koyulabilir)
  • 1. 5 tatlı kaşığı tuz (Kontrollü ekleyelim)
  • Yarım limonun suyu
  • 3-4 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 5-6 dal yeşil soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Taze nane, bir tutam dereotu(isteğe göre)

Enfes Kısır Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle ince bulgur sıcak su ile ıslatılır karıştırılarak ağzı kapatılır ve 10-12 dakika bekletilir. Bu arada içine konunacak malzemeler hazırlanır.

Soğan ve biber incecik doğranarak sıvı yağ da pembeleşince içerisine salçalar ve baharatlar eklenir.

Bulgurun içerisine pişirdiğimiz sos ilave edilir. Bir miktar karıştırdıktan sonra ince doğradığımız yeşillikler, limon ve nar ekşisi de konularak güzelce karıştırılır.
(Baharatlar artırılabilir, acı sevenler için acı konulabilir. İçerisine ince doğranmış domates, salatalık, marul ve turşu eklenebilir)

 

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