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Aktüel

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı başhekim oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini yürüten ve yaklaşık bir yıl önce görevinden istifa eden Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:37:36 -
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı başhekim oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini yürüten ve yaklaşık bir yıl önce görevinden istifa eden Prof. Dr. Ümit Başar Semiz’in y


erine Op. Dr. Salih Akkuş vekâleten atanmıştı. Akkuş’un yine yaklaşık bir yıldır yürüttüğü başhekimlik görevini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Turhan Togan devraldı. Op. Dr. Salih Akkuş ise tekrar başhekim yardımcılığı görevine getirildi.

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