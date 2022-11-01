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Spor Enes Ünal Getafe'yi sırtladı
Spor

Enes Ünal Getafe'yi sırtladı

İspanya Ligi La Liga'nın 12. haftasında Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Elche deplasmanında attığı golle takımına kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 02:26:00 -
Enes Ünal Getafe'yi sırtladı

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Elche sahasında Getafe'yi konuk etti. Getafe deplasmanda 1-0 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

Getafe'nin tek golünü mücadelenin 54. dakikasında milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti.

Getafe'de Jordan Kévin Amavi karşılaşmanın 78. dakikasında ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Getafe bu galibiyetle puanını 11'e çıkardı. Ligin son sırasındaki Elche ise 5 puanda kaldı.

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