Enes Ünal Getafe'yi ipten aldı
İspanya'da La Liga'nın 11. haftasında Getafe deplasmanda Celta Vigo ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin alt sıralarındaki iki takımın mücadelesinde Getafe, 43. dakikada Enes Ünal'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Celta, karşılaşmanın 89. dakikasında Joseph Aidoo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
İlk 11'de sahaya çıkıp, 84. dakikada yerini Jaime Mata'ya bırakan milli futbolcu Enes, bu sezon La Liga'da 3. golünü attı.
Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan Getafe 10 puanla 17.'likte kalırken, Celta Vigo ise 11 puanla 13. sıraya yükseldi.