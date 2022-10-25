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Spor Enes Ünal Getafe'yi ipten aldı
Spor

Enes Ünal Getafe'yi ipten aldı

İspanya'da La Liga'nın 11. haftasında Getafe deplasmanda Celta Vigo ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 01:55:00 -
Enes Ünal Getafe'yi ipten aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin alt sıralarındaki iki takımın mücadelesinde Getafe, 43. dakikada Enes Ünal'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Celta, karşılaşmanın 89. dakikasında Joseph Aidoo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

İlk 11'de sahaya çıkıp, 84. dakikada yerini Jaime Mata'ya bırakan milli futbolcu Enes, bu sezon La Liga'da 3. golünü attı.

Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan Getafe 10 puanla 17.'likte kalırken, Celta Vigo ise 11 puanla 13. sıraya yükseldi.

 

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