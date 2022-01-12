Enes Kara'nın intiharıyla ilgili çarpıcı tespit: Sebebi, solun propagandasını yaptığı ateizmdir!

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Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğrul Selmanoğlu, Elazığ'da intihar eden tıp öğrencisi Enes Kara'nın intiharı üzerinden İslam'a saldıran muhaliflere tepki gösterirken, gencin ölüm sebebinin ateizm olduğunu belirtti.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak intihar etti. 20 yaşındaki tıp öğrencisi, yaşamına son vermeden önce çektiği videoda ailesinin isteği nedeniyle kaldığı yurtta psikolojik baskı gördüğünü ve derslerindeki yoğunlukla birlikte yaşama sevincini kaybettiğini ifade etti. Enes Kara'nın intiharı Türkiye gündemine yerleşirken; olayın cemaat yurdunda yaşanmasını fırsat bilen güruh, İslam dinini hedef aldı.

'Bir muhalefet ancak bu kadar ahlaksızlaşabilir'

Kimi çevreler, cemaat ve tarikatların kapatılması çağrısında bulunurken, kimileri de kirli ağızlarıyla İslamın baskıcı olduğu iftirasını attı. Enes Kara’nın intiharı üzerinden muhalefetin yürüttüğü İslam karşıtı kampanyaya tepki gösteren Selmanoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Bir muhalefet ancak bu kadar ahlaksızlaşabilir, ancak bu kadar gerçekleri çarpıtabilir.” dedi.

'Enes Kara’nın intihar sebebi solun propagandasını yaptığı ateizmdir'

Enes Kara'nın inithar etmeden önce çektiği videoyu izlediğini ve bambaşka bir gerçekle karşılaştığını belirten Selmanoğlu, "Enes Kara’nın intihar sebebi ateizmdir. Solun propagandasını yaptığı ve birçok gencimizin maalesef kendisini kaptırdığı ateizmdir." ifadelerini kullandı.

Videodaki açıklamaların bir yardım feryadı olduğunu belirten Selmanoğlu, “Ateizm propagandasıyla, bu çocuğun hayata dair beklentilerini elinden almışsınız. Neden yaşadığını bilmiyor. Onun Allah’ını almışsınız elinden. Bu çocuğun elinden yaşama dair ümidini almışsınız. 'Yarın kıyametin kopacağını bilsen bile elindeki fidanı dik' ümidini diri tut hayata dair diyen Resulullah'ını almışsınız elinden. Bu çocuğun dilinden tevekkülünü almışsınız” şeklinde konuştu.

Selmanoğlu konuşmasının devamında, münferit olay üzerinden İslam’ı hedef alıp cemaat yurtlarının kapatılması çağrısında bulunanlara seslenerek, “Kıyas yapın. Ateist öğrenciler arasındaki intihar oranı mı daha fazla yoksa İslami yurtlarda kalan öğrenciler arasındaki intihar oranı mı daha fazla? Hangisi daha fazlaysa kapatın’” dedi.