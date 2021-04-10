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Gündem Enes Batur'un evine polis baskını
Gündem

Enes Batur'un evine polis baskını

YouTuber olarak tanınan Enes Batur evinde yasaklara rağmen doğum günü partisi yapınca polis evi bastı. Birçok isim kaçarken yakalananlara ceza kezildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 21:49:00 -
Enes Batur'un evine polis baskını

Artan vaklara rağmen bazı insanlar parti sevdalarından vazgeçmiyor. YouTuber Enes Batur, 23. yaş gününü kutlamak İçin Acarkent'teki villasında parti verdi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.

Arka kapıdan kaçtılar

Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisini gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

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Yorumlar

Ayhan

Bunları haber yapana millet perişan onları haber yap
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hizipsavar

çocuklar için neyse de eşşek kadar adamlar kdınlar ne doğum günü partisi bu kadar özenti olmayın  
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