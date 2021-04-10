Enes Batur'un evine polis baskını
YouTuber olarak tanınan Enes Batur evinde yasaklara rağmen doğum günü partisi yapınca polis evi bastı. Birçok isim kaçarken yakalananlara ceza kezildi.
Artan vaklara rağmen bazı insanlar parti sevdalarından vazgeçmiyor. YouTuber Enes Batur, 23. yaş gününü kutlamak İçin Acarkent'teki villasında parti verdi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.
Arka kapıdan kaçtılar
Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisini gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.