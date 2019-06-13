Enes Batur kaç yaşında? Enes Batur filmleri izleniyor mu?

Enes Batur YouTube'da paylaştığı videolar ile Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri oldu. Ciddi bir gelir sahibi olmasıyla da adından söz ettiren Enes Batur'un sinema filmlerinin konusu nedir? Enes Batur filmleri izleniyor mu? Peki Enes Batur'un hayatı ve filmlerine dair merak edilen detaylar...

Enes Batur kimdir?

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı.2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 2. Filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.

Özel hayatı

Eşi Damla Aslanalp ile 23 Mayıs 2019 perşembe günü evlendi. Ancak takipçileri Enes Batur'un evlendiğine inanmadı, bunun yeni çıkaracağı filmin bir reklamı olduğunu anımsattı.



Filmografi

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (2018)

Enes Batur Gerçek Kahraman (2019)

Ödülleri

2017: Altın Kelebek Ödülü – "En İyi YouTuber/Instagrammer" (geri alındı)

2018: Altın Palmiye Ödülü – "Yılın Sosyal Medya Fenomeni"