Enerya'dan Dünya Tasarruf Günü'ne özel doğal gaz tasarruf önerileri

İSTANBUL (AA) - Enerya, abonelerin, alacakları küçük önlemlerle hem doğal gaz faturasında önemli oranda tasarruf sağlayabileceklerini hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olabileceklerini bildirdi.

Enerya’dan Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, hayatın her alanında var olan enerji kaynaklarının, iklim değişikliğinden etkilendiği ve bu nedenle enerji verimliği ve tasarrufun oldukça önemli olduğu belirtildi.



Doğal gazın, tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, bununla birlikte ekonomik bir enerji kaynağı olan doğal gazı verimli kullanmak için bazı önlemler almak gerektiği kaydedildi.



Açıklamada, doğal gaz kullanıcılarının alacağı küçük önlemlerle hem doğal gaz faturalarında önemli oranda tasarruf sağlayabileceklerinin hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olabileceklerinin altını çizildi.



Doğal gazın verimli kullanılmasında kombilerin düzenli bakımının oldukça önemli olduğu, bu sayede enerji tasarrufu sağlanabileceği ve kombilerin performansının korunabileceği belirtilen açıklamada, kombi kullanımı sırasında kombi basıncının da düzenli aralıklarda kontrol edilmesi gerektiği aktarıldı.



Açıklamada, kış aylarında doğal gaz tüketimini minimize etmek için evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmanın yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olacağının belirtilerek, radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamanın, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapatmanın ve oda termostatı kullanmanın tasarruf sağlamada yardımcı olabilecek diğer önlemler olduğu ifade edildi.



Kapı ve pencerelerin çift cam ya da PVC olmasına dikkat edilmesi ve sıcak su borularının izole ettirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Bacalı cihazları dolap içine yerleştirmeyin. Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirin. Kapalı perdelerin ısı kaybını yüzde 25 önlediğini unutmayın. Kombinizi sürekli açıp kapatmayın. Yemek pişirirken fırının kapağını açmayın. Menfezleri kapatmayın. Kombi bakımınızı düzenli yaptırın. Yoğuşmalı kombileri tercih edin.” ifadelerine yer verildi.