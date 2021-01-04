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Ekonomi Enerya: Aydın'da doğal gaz kullanımı arttıkça hava kalitesi iyileşiyor
Ekonomi

Enerya: Aydın'da doğal gaz kullanımı arttıkça hava kalitesi iyileşiyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:38:24 -
Enerya: Aydın'da doğal gaz kullanımı arttıkça hava kalitesi iyileşiyor

ANKARA (AA) - Enerya, Aydın'da doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hava kirliliğinin azaldığını ve hava kalitesinin arttığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı tarafından 2010'da "hassas" olarak tanımlanan Aydın'daki hava kalitesi, 2015 ve 2020 yılında sağlık açısından hiçbir risk içermeyen "iyi" değerine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz, il genelinde doğal gaz kullanımının artmasının hava kirliliğini önlemek için sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, doğal gazın ev ekonomisine ve çevreye sürdürülebilir bir katkı sunduğunu ifade etti.

Aydın genelinde Nazilli, Efeler, Söke, Çine, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde toplam 63 mahallenin doğal gaz kullandığına dikkati çeken Ersöz, şunları kaydetti:

"Aydın'da kışın birçok alternatif ısınma sistemi kullanılıyor. Uzmanlar, bu sistemlerin bazılarının mekan içerisindeki havayı tekrar içeriye verdiği için özellikle salgın döneminde sağlıksız olduğu konusunda açıklamalarda bulunuyor. Bu yönden baktığımızda da doğal gaz en sağlıklı ısınma sistemi olarak fark yaratıyor. Ayrıca alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla ev ekonomisine yılda ortalama yüzde 47 gibi bir oran ile 1781 lira katkı sağlıyor. Enerya olarak 6 ilçede 10 mahallede daha fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Aydın halkının doğal gaza ilgisinin artmasıyla Aydın'da abone sayımız son 3 yılda iki katına çıkarak 100 bin aboneye ulaştı."


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