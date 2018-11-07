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Enerjisa Enerji’nin gelirleri yüzde 57 arttı

Enerjisa Enerji’nin ocak-eylül dönemindeki konsolide faaliyet geliri 2 milyar 735 milyon liraya yükseldi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:23
Enerjisa Enerji’nin gelirleri yüzde 57 arttı

Enerjisa Enerji’nin ocak-eylül dönemindeki konsolide faaliyet geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 2 milyar 735 milyon liraya yükselirken, şirketin bu dönemdeki net kârı 624 milyon lira oldu. Enerjisa Enerji Finans Direktörü Sascha Bibert, güçlü büyümenin üçüncü çeyrekte de devam ettiğini belirtti. Enerjisa Enerji’nin üçüncü çeyrekte yatırımlarına devam ettiğini, dağıtım ve perakende satış gelirlerinin artışına bağlı olarak faaliyet gelirlerinde güçlü bir büyüme kaydettiğini ifade eden Bibert, “Şirket önümüzdeki dönemde şartları dikkate alarak, esnek risk yönetim politikaları ile nakit yönetimine ve yatırımların zamanlamasına odaklanacaktır. Beklentimiz, 2018 için belirlenen 3-3,3 milyar lira faaliyet gelir hedefimizin gerçekleşmesi veya aşılması” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:23
  1. Enerjisa Enerji
  2. Enerjisa Enerji Finans Direktörü Sascha Bibert

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