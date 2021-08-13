Enerjisa Enerji yılın ilk yarısında güçlü büyümeye devam etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji yılın ilk yarısında güçlü bir finansal performans ve nakit akışı yakaladı.

Faturalar 3 ay ertelendi

Enerjisa Enerji’nin şebeke yatırımları bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 1 milyar 110 milyon lira oldu. Baz alınan net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 büyüyerek 1 milyar 13 milyon liraya ulaştı. Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, Toroslar bölgesini de etkileyen yangınlardan dağıtım şebekesini korumak için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Etkilenen alanlara kesintisiz elektrik tedariki sağlamak için alternatif besleme hatlarını devreye aldık. Toroslar bölgesine ve diğer bölgelere yangın söndürme aktivitelerine destek olmak için jeneratör ve insan desteği sağladık” ifadelerini kullandı. Pınar, yangından etkilenen müşterilerinin faturalarını üç ay ertelediklerini aktardı.