  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'a gidiyor
İzmir'de 'yok artık' dedirten olay! Hemşireye gözaltı
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarına mesaj
İşte dolarda son durum!
Ekonomi Enerjisa Enerji yılın ilk yarısında güçlü büyümeye devam etti
Ekonomi

Enerjisa Enerji yılın ilk yarısında güçlü büyümeye devam etti

Enerjisa Enerji’nın konsolide faaliyet geliri, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 büyüme ile 3 milyar 326 milyon lira oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 10:50:00 -
Enerjisa Enerji yılın ilk yarısında güçlü büyümeye devam etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji yılın ilk yarısında güçlü bir finansal performans ve nakit akışı yakaladı.

Faturalar 3 ay ertelendi

Enerjisa Enerji’nin şebeke yatırımları bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 1 milyar 110 milyon lira oldu. Baz alınan net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 büyüyerek 1 milyar 13 milyon liraya ulaştı. Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, Toroslar bölgesini de etkileyen yangınlardan dağıtım şebekesini korumak için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Etkilenen alanlara kesintisiz elektrik tedariki sağlamak için alternatif besleme hatlarını devreye aldık. Toroslar bölgesine ve diğer bölgelere yangın söndürme aktivitelerine destek olmak için jeneratör ve insan desteği sağladık” ifadelerini kullandı. Pınar, yangından etkilenen müşterilerinin faturalarını üç ay ertelediklerini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay