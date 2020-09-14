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Ekonomi Enerjisa Enerji ve Ümraniye Belediyesinden enerji verimliliği projesi
Ekonomi

Enerjisa Enerji ve Ümraniye Belediyesinden enerji verimliliği projesi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:31:47 -
Enerjisa Enerji ve Ümraniye Belediyesinden enerji verimliliği projesi

ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji ve Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen LED Aydınlatma Dönüşüm Projesi ile belediyenin elektrik tüketiminden yıllık yüzde 13 tasarruf sağlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliğini hedefleyen ve tüm yatırımın Enerjisa Enerji'ye ait olduğu Enerji Performans Sözleşmesi Modeli çerçevesinde yapılan iş birliği 4 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

Bu kapsamda, Ümraniye Belediye Binası ve otoparklarındaki armatürlerin yeni led armatürlerle değişimi konusunda şirket ve belediye arasında anlaşma imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, proje sayesinde elektrik enerjisine ve aydınlatmaya anlam kattıklarını belirterek, "LED aydınlatma teknolojileriyle konfor şartlarını daha iyi seviyeye taşıyarak, tesislerin aydınlatma kaynaklı enerji tüketiminin azaltılmasını amaçlayan projemiz, yazılım destekli tasarım, en verimli armatür seçimi ve aydınlatma otomasyonlarıyla verimliliğin arttırılmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Projenin kamu ve özel sektör iş birliği açısından ilk ve tek olduğunu aktaran Esentürk, şunları kaydetti:

"Ümraniye Belediyesi ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde, belediye binası ve otoparklardaki 2 bin 981 eski tip armatür, yeni LED armatürlerle değiştirildi. Bu sayede, 893 bin kilovatsaat tasarruf sağlandı ve bu rakam Ümraniye Belediyesinin toplam aydınlatma grubu içerisinde yüzde 67'sine, toplam elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 13'üne denk geliyor. Enerji verimliliği alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, projeyi farklı kurumlarla da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."


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