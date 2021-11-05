Enerjisa Enerji ve Brisa’dan ‘hızlı şarj istasyonu’ atağı

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, artan elektrikli araç sayısının bu anlamdaki hizmet ağının da artışına sebep olduğunu ifade ederek, “Daha önce de belirttiğimiz üzere, 2030 yılına kadar karbon salımına 2.5 milyon tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimize özellikle geliştirdiğimiz iş birliklerinin sağladığı katkı ile adım adım ilerliyoruz. Brisa ile bu alanda gerçekleştirdiğimiz ve sürdürdüğümüz iş birliğimiz bu anlamdaki kırılım noktalarından biri. Hatta, bizce çarpan etkisine sahip. Pandeminin etkilerinin oldukça sert şekilde hissedildiği 2021 yılında, 150 bin kez şarjlanma sayısına ulaşan ilk şarj istasyonu şirketi olarak, gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile bu sayının katlanarak artmasını hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalar hızlandı

Brisa Üst Yöneticisi Haluk Kürkçü de değişen tüketici alışkanlıkları ve mobilite alanındaki yeni ihtiyaçlarla birlikte çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydederek, “Bu kapsamda sektörümüzde mobilite dönüşümünde öncü olma hedefimizle, Eşarj ile elektrikli araçlar için şarj çözümü sunmak üzere güçlerimizi birleştirdik” ifadelerini kullandı.