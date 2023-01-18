Enerjisa Enerji öykü yarışması düzenleyecek

Yarışmanın ikincisi için geri sayım başladı. Türkiye çapında düzenlenecek yarışmanın bu yılki teması ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ olarak belirlendi.

Çocuklar hayal güçlerini kullanarak, dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları, çevreyi korumanın, kaynakları verimli kullanmanın temiz bir çevrede sağlıklı, mutlu yaşamanın akıllarında neler canlandırdığını yazıya dökecek. Bu yıl ikincisi düzenlenen kısa öykü yarışmasına, Türkiye çapında bütün illerden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokulların üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Çocukların kısa öykülerini, 10 Şubat’a kadar e-posta yoluyla göndermeleri gerekiyor.

Enerjisa Kısa Öykü Yarışması’nda seçici kurul tarafından belirlenecek 10 öykü, seslendirme sanatçıları tarafından seslendirilerek QR kodla zenginleştirilmiş özel bir kitap olarak tasarlanacak. Hazırlanan kitap, 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara armağan olarak gönderilecek.