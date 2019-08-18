Enerjinizi 4'e katlayacak doyurucu ara öğün tarifi

Doğru beslenmek çok önemli. Bu beslenme stilini benimseyemeyen ve sadece "yemek" için tüketen insanlarda, birçok sağlık sorunu ve beraberinde kilo görülüyor.

Küçük bir kase yemek size yeteri kadar enerji sağlıyor olabilir. İçerdiği protein, doğal yağ, karbonhidrat gibi bütün besin değerleri dengeliyse bu mümkün. Bazen gün içerisinde çok yemek yediğinizi, fakat ya enerjinizden bir şeyler kaybeder vaziyette, ya da sürekli ekstra bir atıştırmalık arar vaziyette bulursunuz kendinizi. Bunun sebebi, besin değerleri düşük besleniyor olmanız ve vücudun herhangi bir besin ögesine ihtiyaç duymasıdır.

Dolayısıyla gün içinde 1-2 adet ceviz yiyerek doğal yağı vücudunuza aktarmış olursunuz. Fakat 10 adet ceviz yediğinizde doyma hissi gelmiş olsada diğer besin ögelerinin eksikliğini mutlaka hissedeceksiniz.

Malzemeler

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi (kilo almak istiyorsanız 2 katına artırabilirsiniz.)

1 adet ceviz

2 adet badem

3 adet kaju

1 adet muz

1 adet incir

8 adet böğürtlen

kızılcık

büyük bir kase yoğurt

tarçın

Bütün malzemeleri karıştırarak, ara öğün ya da kahvaltıda tüketebilirsiniz. Dilerseniz bu tarifi süt ile yapmanızda mümkün.

İstediğiniz gibi çeşitlendirebilir ve damak tadınıza uyarlayabilirsiniz. Fakat ceviz, kaju, badem gibi doğal yağları listeden çıkaracaksanız, yerine alternatif doğal yağ koymalısınız.

Bütün malzemeleri istemiyorum diyorsanız, bir çeşit kuruyemiş, bir veya iki çeşit meyve, yulaf ezmesi ve yoğurtlada bu tarifi uygulayarak enerjinizi artırabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın...