Enerjinin bütçesi yüzde 52 arttı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri önceki gün tamamlandı. Hazırlanan bütçeye göre, gelecek yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi miktarı yükseltilecek, nükleer enerji alanındaki çalışmalar hızlandırılacak ve denizlerde hidrokarbon arama faaliyetleri artırılacak. Bütçe ve hedeflerin büyüdüğü enerji sektöründe, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli kaynak kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verilecek. Enerjinin çeşitli alanlarında yatırım ve projeleri artırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili diğer kurumların da içinde bulunduğu sektöre verilen bütçe, bu yıl için 5 milyar 61 milyon 810 bin lira olarak kayıtlara geçmişti. Bütçe görüşmeleri sonucunda 2022 yılı için sektöre ayrılan bütçe yüzde 52.2 artarak 7 milyar 707 milyon 842 bin liraya yükseldi.