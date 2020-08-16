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Ekonomi

Enerjide kamulaştırma kararı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 07:24:02 -
Enerjide kamulaştırma kararı

ANKARA (AA) - Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'daki iki sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kamu yararı bulunması nedeniyle İstanbul'un Silivri ilçesindeki 2 bin 575 metrekarelik saha ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki 1519 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.

Öte yandan, DMLP Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ’nin Diyarbakır'da bulunan petrol işletme ruhsatının 5 yıl daha uzatılması kararı alındı.

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