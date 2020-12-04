Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep'te tesis edilecek "9G6022 Antep Yolu-Sayburun Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon, trafo binası ve dağıtım merkezi yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Çankırı'da "Balıbıdık KÖK-Yüklü KÖK-Yapraklı DM Enerji Nakil Hattı'" ve Kastamonu'da "Karacaören KÖK Selalmaz KÖK ENH Selalmaz KÖK Bağlantıları Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon ve trafo binası yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğünce istimlak edilecek.

Zonguldak'ta "Koramanlar KÖK-Kahvecioğlu KÖK Enerji Nakil Hattı" ile Manisa'da "Uluderbent KÖK Sarıpınar KÖK Enerji Nakil Hattı"nın yapımı için bu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.



