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Ekonomi

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:09:33 -
Enerjide acele kamulaştırma kararları

İSTANBUL (AA) - Konya, Kocaeli, Elazığ, Tunceli ve Sapanca'da gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Sapanca TM İrtibatları" ve "154 kV Pertek TM (Elazığ 2-Tunceli) Enerji İletim Hattı" projeleri güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konya'da İmrenler Rüzgar Enerjisi santrali ve Kocaeli'de Kandıra Rüzgar Enerjisi santralinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı alındı.

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